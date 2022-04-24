高雄22日發生一起追撞事故，員警到場處理時意外發現肇事駕駛竟是通緝犯，另外，車上也查獲毒品咖啡包，訊後依通緝法解送外，也依毒品危害防制條例移送偵辦。

新興分局自強派出所22日上午10半許獲報在前金區五福三路與文武二街口有發生一起追撞車禍，自強所警組立即趕往處理，員警到場瞭解後，後方車駕駛黃男(26歲)未察覺前方駕駛已經在等黃燈，反應不及才釀禍。在確認雙方駕駛資料時，竟查黃男是高雄地檢署111年4月21日所發佈的毒品通緝犯。

據了解，黃男戶籍在美濃，但目前在市區租房，從事網路電商工作。因法院通知書寄往美濃，並不曉得法院有寄通知書，並向處理員警稱昨天被通緝今天就發生車禍直呼很倒霉，令在場警方哭笑不得。

隨後警方要將黃男帶返所時，發現他不斷望向車內，引起處理員警注意，黃男稱車子是友人的，擔心車禍後續維修會造成不便，員警進一步追問後，才坦承因為車上有毒品咖啡包，經初步檢驗含有甲基安非他命和K他命混合（二級毒品反應）。後車輛經員警查證，這輛車是向車行租的，並通知車行將車開走。

黃男因不知自己遭到通緝，全程滿配合警方，但最後在帶返所時不料黃男的舉動反倒引起員警關心而露餡，訊後不但依通緝法解送外，也依毒品危害防制條例移送偵辦。

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