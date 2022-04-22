高雄市旗山分局2名員警21日下午3時在執勤時，攔查正在停等紅燈的劉姓毒品調驗人口，未料52歲劉姓駕駛非但不加理會，還開車衝撞警方，員警朝輪胎射擊了3槍，劉嫌仍逃脫，警方兵分多路追查，在內門區內東里一帶尋獲劉嫌棄置的車輛，循線追查，於今日傍晚5時，短短1天內，在旗山區延平一路查獲劉嫌到案，全案訊後將依妨害公務及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

旗山分局建國派出所警員袁禎懋、黃巧玲21日下午3時20分許，在旗山區中學路發現這名可疑的劉姓嫌犯，但劉嫌見狀不但拒檢，甚至駕車衝撞黃姓員警，造成黃員右側骶骨及左側恥骨輕微骨折，劉嫌隨後更加速往里港、大洲方向逃逸，另名袁姓員警見狀立即下車，因情況急迫朝該車輪胎部位射擊3槍，最後仍被劉嫌逃逸。

案發後警方組成專案小組，兵分多路全面追查，並調閱沿線上百支監視器畫面，逐一過濾分析，1個小時內就在內門區內東里一帶尋獲劉嫌棄置的車輛，但劉嫌早已消失無蹤，員警繼續循線追查，鎖定該部機車，積極過濾相關畫面，於今日下午5時，短短1天時間內，循線在旗山區延平一路查獲劉嫌到案。

劉嫌當下看到警方上前，嚇得拔腿就跑，雙方追逐約100多公尺終於將劉嫌壓制逮捕，全案將依妨害公務及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，另警方將持續追查劉嫌有無涉及其他不法案件。