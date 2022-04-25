全台新冠肺炎本土確診人數屢創新高，台南市每日新增數十例，不少民眾恐慌已主動限縮群聚活動，台南市警方24日晚間6時許在安南區破獲一處民宅天九牌賭場，查獲3萬餘元賭資與牌具，有別於一般情況，現場21名賭客口罩「戴緊緊」，儘管賭博也害怕感染疫情。

台南市警方監控這間位在安南區長溪路的民宅賭場已2周，附近鄰居見到每日都有陌生賭客進出，擔心成為防疫破口。安南區警方與保安大隊成員24日破門而入，當場查獲21名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資3萬餘元及天九牌，另有骰子等牌具，屋內提供長形大桌子供聚賭之用。

警方逮獲賭場27歲黃姓負責人，47歲屋主吳姓男子，皆依賭博罪移送法辦，19名賭客依社會秩序維護法裁處。

正當疫情嚴峻，警方除了查緝賭博，也緊盯賭場是否違反防疫規定，不過這處天九牌賭場在警方衝入時，每位賭客皆口罩戴好戴滿，似乎雖然愛賭，也忌憚近期的疫情，怕遭病毒入侵。

警方表示，聚賭不僅違法，疫情延燒期間還可能擴院病毒，這次遭逮的賭客，依照社維法的裁罰金都從4500元起跳，累犯賭客更罰到9000元，算是重罰，盼對賭客產生嚇阻作用。