台南市南區黃金海岸船屋處，22日晚間7時許有民眾在堤防拾獲1只女用包包，送交派出所，警方根據袋內證件得知是位女大學生，通知她在南投家人，家人警覺女大生最近情緒不穩，可能到海邊尋短，拜託警方防止憾事，警員趕到包包掉落的附近海域協尋，發現女生大已陳屍岸邊消波塊內。

台南市警方22日晚間7時許接獲民眾報案，在黃金海岸船屋附近堤防拾獲1只女用包包，原本懷疑有人遺失，警方檢視袋內證件，查出失物主身分為嘉義某間大學的女大學生，年僅21歲，家住南投。

警方致電通知其家人領回包包，家人驚慌的告知警方，女大生長期精神不佳，2年前曾因感情問題自殺獲救，持續接受身心科治療，最近又情緒不穩，擔心她再度尋短，拜託警方到海邊協尋。

警方緊急趕到船屋附近的海域查看，真的發現女大生的身體卡在消波塊內漂浮，趕緊通知救難人員將她撈起，惜已無呼吸心跳，仍送醫院急救宣告不治。

女大生的家屬接獲噩耗，連夜從南投趕到台南，悲痛欲絕。警方調閱監視器資料，不見她如何到現場，但她不會騎車，猜測坐計程車到附近，再步行到船屋海邊。

據了解，女大生家住南投，又在嘉義念書，之前加入一個歌迷Line群組聊天，認識心儀的台南網友，疑似到台南找朋友，告白落空，心情更加沮喪，獨自到海邊輕生。

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