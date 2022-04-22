高雄30歲蘇姓男子與3名友人22日凌晨駕車行經苓雅區成功一路與青年二路口，因車輛未開大燈遭警方攔查，員警竟發現車內有2包毒品安非他命及多達330支裝有新興毒品「乖乖水」的玻璃罐，警方立即將蘇男等4人逮捕，並依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局成功路派出所22日凌晨執行巡邏勤務，員警於4時40分行經成功一路與青年二路口時，發現一輛自小客車在夜間行駛時未開大燈，員警擔憂造成其他用路人危險，立即上前攔查，但該車駕駛聽聞警方鳴笛後，並未依指示停車，反而加速逃逸，雙方開始追逐。

員警最終以優勢警力在二聖二路與修文街口將車輛攔停，嫌犯供稱「因為趕著上班才開那麼快，也沒注意到大燈沒開」，但眼尖員警發現駕駛座腳踏墊上有2包毒品安非他命，另外，還在車內查獲330支俗稱「乖乖水」的第三級新興毒品卡西酮（毛重共1558公克）及安非他命殘渣袋。

警方詢問毒品來源，蘇男等人竟互相推諉，均否認持有毒品，警方依法逮捕蘇男、28歲陳男、32歲葉男、31歲施男，警方訊問後，將4人依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，並針對車輛夜間行駛時未開大燈違規行為開單，將處以1200元至3600元罰鍰。

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