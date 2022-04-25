有輛BMW重機在路口遭少年騎士以「切西瓜」撞倒。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

網路瘋傳有名少年「切西瓜」左轉撞倒百萬BMW重機騎士影片，經警方調查，該交通事故發生在台中市北屯區23日下午，BMW重機騎士行經軍榮二街與軍福十八路口，突遭少年跨越雙黃線急速左轉，兩人因此發生碰撞，雙方經酒測無酒精反應，詳細肇事原因將進一步調查釐清。

有名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」上傳1部13秒影片；一名BMW重機騎士行經路口時，被一名少年騎士以「切西瓜」方式左轉逆向撞倒，原PO也上傳照片在貼文寫下「笑年欸，面青筍筍喔」。

有輛BMW重機在路口遭少年騎士以「切西瓜」撞倒，網友一見驚呆「要賣腎了」。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

貼文曝光，網友紛紛留言，「只能賣腎了」、「給年青人一個難忘的經驗」、「希望他有保超額險，R.I.P」、「吃力啊」、「這比撞到bmw汽車還吃力，沒關係，年輕人還可以打工還」。

據《ETtoday新聞雲》報導，23日下午5時45分，27歲羅姓男子騎乘120萬元BMW S1000RR重機，行經台中市北屯區軍榮二街往軍福十八路方向，一名19歲洪姓男子駕駛普通重機，由松竹二路沿軍福十八路快車道至軍榮二街左轉，洪男左轉時跨越雙黃線並進入羅男的行向車道，與羅男車輛發生碰撞。

警方調查，洪男腳部受傷自行就醫，羅男則未受傷，雙方經酒測無酒精反應，警方初步判斷肇因，洪男違反特定標誌禁制，由於車禍造成雙方車輛受損，以及詳細肇事原因、經過，將由警方進一步調查釐清。