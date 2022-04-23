1名女網友日前到賣場購物，離開時發現機車格遭1輛BMW車並排停車擋住出入，她當下站在原地等待，5分鐘BMW女車主現身走到車旁，竟是打開副駕門放東西，接著又「回去賣場繼續逛」，讓她暴怒決定拍照檢舉違規臨時停車，其他網友則建議她用「並排停車」會罰更重。

該女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前騎車到某賣場，離開時發現1輛BMW竟擋在機車停車格外，讓她卡在車位內無法駛離，她因此在原地等了5分鐘，後來BMW的女駕駛才現身走進BMW，結果該女車主竟「把副駕門打開丟了東西進去，然後她就進去繼續逛了」。

女網友發現機車格遭BMW並排停車擋住出入，當下站在原地等待，5分鐘BMW女車主現身走到車旁，竟是打開副駕門放東西，接著又「回去賣場繼續逛」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友說，該女車主竟大辣辣回車內放物品後又轉身回到賣場繼續逛，完全沒有注意到她在停車格等車主，她最後選擇拍照檢舉違規臨時停車，發文說「好啦，兩個禮拜以後記得繳停車費，車改的好看，觀念記得也改一改，不要看到別人被塞住還視若無睹」，她說當時挪車許久才終於離開。

其他網友紛紛留言「看到這種違停被檢舉就覺得很療癒」、「併排比較貴啦，原Po太佛心了」、「罰單送起來，心情也跟着鬆起來」、「感謝市民維護交通秩序」、「是我我不會檢舉我會直接移車，刮到就找保險公司」、「並排是最討厭的，下次記得用並排停車停車檢舉，罰比較多」、「你應該檢舉違法改裝 車主比較頭疼，會玩改裝罰單對他們可能不算啥」。