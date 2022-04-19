疑賓士與機車撞擊 騎士臟器外露慘死 20:092022/04/19 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車騎士明顯死亡，事故現場先用藍色帳篷罩住死者。（截圖自綠豆嘉義人臉書∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局下午5點44分獲報，國道1號水上交流道附近，太保市往水上鄉方向的嘉168線有車禍事故，救護車抵達現場，發現疑似是一輛賓士車與機車發生撞擊，機車騎士倒趴在地，臟器外露已無氣息，因人已明顯死亡，並未送醫，目前警方已掌握死者身分，通知家屬到場，至於車禍原因還在釐清中。 虔誠信徒扛完神轎找不到車 鷹眼警速尋獲 新北浮洲橋下橋險象環生 民眾盼廢除機車道 #賓士 #機車 #撞擊 #臟器外露 #國道1號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賓士街頭連環撞2人傷「肇逃留聯絡方式」 一看翻車照全懂了 20:372022/04/17 社會 金門環北再傳深夜車禍 騎士受傷送醫幸無礙 10:312022/04/18 社會 機車詭插9根大頭針 內行曝正解：好東西 11:382022/04/19 生活 貨車司機車道狂毆騎士上演全武行 警及時攔阻 09:332022/04/18 社會 25歲男維修倉儲輸送帶遭撞昏 困零下20度冷凍庫送醫不治 06:072022/04/14 社會 騎機車可以上摩鐵嗎 內行人：櫃台只在意2件事 09:502022/04/15 生活 小貨車追撞機車 機車變形女乘客拋飛亡 11:402022/04/19 社會 全國首創補助充電費用 竹市老舊機車汰換最高領4萬6300元 15:492022/04/14 寶島 基隆市交通事故傷害多數與機車有關 違規取締闖紅燈最常見 11:192022/04/15 社會 高速電動機車賽 Ionex首戰奪冠 21:242022/04/18 生活 阿杯又出事了！7旬翁油門當剎車 撞進西門町騎樓毀9車 13:552022/04/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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