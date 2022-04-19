嘉義縣消防局下午5點44分獲報，國道1號水上交流道附近，太保市往水上鄉方向的嘉168線有車禍事故，救護車抵達現場，發現疑似是一輛賓士車與機車發生撞擊，機車騎士倒趴在地，臟器外露已無氣息，因人已明顯死亡，並未送醫，目前警方已掌握死者身分，通知家屬到場，至於車禍原因還在釐清中。