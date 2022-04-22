在台灣，以機車代步的民眾相當多，不過有男網友好奇，台灣機車密度那麼高，為何機車價格反而越來越貴，引起熱議，有網友無奈表示，「我也覺得超貴，之前的機車報廢後，現在寧願騎腳踏車」，也有內行人直言，這與17%的貨物稅與機車七期環保法規息息相關。

台灣機車密度高居亞洲之冠，平均每2個台灣人就有1人有機車。一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文詢問，台灣明明身為機車王國，但機車價格反而越來越貴，好奇原因為何，引起網友熱議。

有網友無奈直言，「我也覺得超貴，之前的機車報廢後，現在寧願騎腳踏車」、「因為需求大啊，廠商沒理由把好賣的東西降價」、「在台灣，越多人買的東西越貴」、「不只機車貴吧，在台灣什麼都比別人貴」、「任何東西都越來越貴，只有薪資越來越便宜」。

也有人認真分析，「貨物稅占一大部分，另外法規越來越扯也是」、「國產車內銷要加上17%的貨物稅及5%的營業稅，因此業者必須拉抬車價，才導致這個不公平的怪現狀」、「政府推動電動車相關政策補助，燃油車原有補助跟環保政策也改變，這都影響到商家業者利潤，費用自然轉嫁到消費者身上」。

根據《貨物稅條例》第12條規定，只要是機車，包括機器腳踏車、機動腳踏兩用車等，都須從價徵收17%的貨物稅。七期環保法規則是測驗機車在怠速狀態下的一氧化碳（CO）濃度，以及行車狀態下的CO及氮氧化物等各項排氣污染標準，目的是為改善空氣品質與減碳。