好像哪裡怪怪的！有名男子在臉書分享1張照片，他表示在馬路上看到1輛很特殊的電動機車，該車掛著電動自行車的車牌，但是車子右後方卻有排氣管；網友看到後笑翻表示「其實它是最新的hybrid油電機車」、「類電動車」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他在街頭拍下1張女子騎著電動自行車照片，並在貼文寫下「總是覺得哪裡怪怪的」；照片中有輛機車詭異掛著電動自行車的車牌，但是，該機車的排氣管暴露在外，意外露出破綻，也讓原PO在貼文反虧該機車掛「電動自行車」車牌「好處是不用繳稅」。

有名男子在路上看到有輛掛「電動自行車」車牌的機車上路，但它的排氣管卻露餡了。（翻攝自爆廢公社）

照片一出，網友紛紛歪樓留言表示「電動機車， 哪有排氣管」、「其實它是最新的hybrid油電機車」、「記得把排氣管拆掉喔」、「油電混合」、「這是飾管，我是一台電車」、「上次還看到一台電動自行車在我前面加油，當下我腦袋當機了快一分鐘」、「那是最新型的，排氣管造型電池」、「類電動車」。

另外，有網友在該貼文留言處PO上1張二行程機車改成電動自行車的照片，他在貼文留言處寫下「前幾天看到Dio改裝的電動車，有點心動」。