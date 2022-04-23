目前新竹縣老舊機車有6萬7千多輛，縣府環保局配合環保署汰舊補助政策，日前公告「111年度新竹縣機車汰舊及低汙染車輛補助辦法」，新竹縣民新購電動機車有加碼補助，汰舊＋新購電動機車，最高可領取1萬4300元，低收入戶最高可領1萬5300元補助，無購新車只淘汰老舊機車也有補助。

環保局表示，2007年6月30日以前出廠的機車，排放空氣汙染物較多，老舊也經常維修，縣府編列200萬元辦理汰舊機車，竹科管理局也呼應汰舊政策，提供300萬元加碼補助金。

民眾若單純辦理淘汰老舊機車，可領到1000元補助金，低收入戶則有2000元，民眾另可上環保署「廢車回收一站通」網站，申請中央每輛2300元汰舊補助。

民眾若是新購電動車，可向經濟部工業局申請每輛7000元補助，縣府同時編列320萬元，補助購買重型電動機車每輛4000元、輕、小型電動機車每輛2000元。

環保局指出，111年度汰舊換購低汙染車輛補助施行期間，從即日起至12月31日止，對象為新竹縣民，補助期限可追溯到今年1月1日。申請機車汰舊補助者，須在期限內完成車輛報廢或回收，申請新購電動機車補助者，以購車發票日期為準，並要在112年1月5日前提出申請，逾期不予補助。

環保局長朱振群表示，新竹縣目前正研究加發溫室氣體減量獎勵金，補助對象同樣是老舊機車淘汰後換購電動機車者，這項獎勵目前送核中，未來將由環保署統一發放。