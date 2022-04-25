異位性皮膚炎無法根治，現在雖有生物製劑能帶來不錯療效，但礙於健保給付申請過程漫長，治療上仍有如跑馬拉松，年僅26歲的重度病友小城表示，光是具備申請條件，就至少要經歷9個月的時間，且還不一定會通過，因此期盼將來有一天健保能將給付條件放寬。

小城是重度異位性皮膚炎病友，2、3歲開始發病，屬於重度病友，四肢與關節處起紅疹，他形容異位性皮膚炎發作時「癢到骨子裡」，有時候使用抗組織胺也不見改善，小時候媽媽就曾擔心自己忍不住而搔抓破皮，睡覺時不得不把他的雙手捆綁起來。

到了高中，疾病越來越嚴重，全身皮膚經常處於發炎狀態，幾乎無一完好部位，傷口滲出組織液，破皮流血疼痛，不但穿衣服被黏住、脫衣服像被撕掉一層皮、枕頭床單血跡斑斑、床上皮屑像貓沙一樣密佈，尤其洗澡的瞬間，身體更宛如千刀萬剮，劇痛不已。

為了穩定控制疾病，小城嘗試各種方法，看遍中西名醫、服用不少中草藥、曾經強忍噁心感喝下蟾蜍湯，也曾經拜拜尋求神明保佑、服用左旋麩醯胺酸、花20多萬元遠赴日本接受丹羽療法，但不是沒效，就是症狀改善只能維持一小段時間，沒多久症狀復發且越來越嚴重。

現在開始接受生物製劑治療，小城明顯感受到病況好轉，但他大嘆申請過程相當冗長，因為健保給付條件除了要達重度病患之外，還要先經過類固醇、免疫抑制劑等治療確認無效後，以及光照治療後，才可提出申請，尤其口服免疫抑制劑就得吃兩種藥各三個月，之後的光照治療更是一周要維持2至3次的頻率，當中若缺席一次或中斷，申請程序就要全部重來。

因此，有許多病友申請到健保給付，大多要走約1年的時間，接著才能進行為期一年的治療，新北市土城醫院皮膚科主任楊靜宜表示，免疫抑制劑是從源頭抑制免疫細胞，影響層面很廣，帶來的副作用較大，使用過量會影響肝腎代謝功能；生物製劑則是鎖定引發乾癢與發炎的細胞激素，影響層面小，副作用發生率較低。

楊靜宜說，使用免疫抑制劑的病患需定期到醫院抽血檢查白血球數、肝腎功能指數，因此臨床上還是希望病患能及早使用生物製劑，建議健保將來能將給付條件放寬至中度病患，讓異位性皮膚炎病友不用再走這麼辛苦的治療流程。