歌手妙莎（Miusa）出道以來以甜美形象與清亮嗓音深受矚目，曾被綜藝天王吳宗憲視為「第四個女兒」力捧栽培。不過，去年她與歌手陳零九傳出「過夜」緋聞後，形象受到衝擊，也一度傳出遭公司「冷凍」的消息。如今合約期滿雙方正式分道揚鑣，但爭議仍未平息，如今Miusa親上火線回應「禁愛令」傳聞。

近日Miusa在社群上再度遭到部分網友留言攻擊，讓她情緒爆發，在IG限時動態罕見動怒反擊：「到底是有完沒完！」，強調自己從未做錯事，不該無端承受謾罵，她寫道：「沒有做錯事情，為什麼要覺得愧疚，只單憑一個人的說詞，就不斷開砲？」，更直接向酸民喊話：「不喜歡我，討厭我就不要看封鎖我，不要一直來我的版上說三道四的。」

Miusa 2022年底剛出道就被封為「超強新人」。（圖／容易文創提供）

Miusa也在文中列出澄清重點，強調外界的傳聞完全失真：「我第一次澄清也是最後一次，1.我們沒有簽禁愛令；2.我是合約約滿不續約，不是違約哪裡需要違約金！」，語氣中滿是無奈與憤怒，直言：「你們喜歡誰就往誰那裡去，為什麼整天往不喜歡的人身上潑臟水，忍到不想再忍，真的當作我好欺負？？」

Miusa近年積極在音樂上尋求突破，雖經歷風波仍持續創作、練唱，如今她選擇正面回應爭議，展現不再沉默、勇敢為自己發聲的一面。