面試是求職者和公司了解雙方的基本環節，其中談薪資更是重中之重。一名女網友日前通過面試，進入一間大公司擔任助理，第一天報到覺得同事和工作環境都不錯，直到看了薪資表單後，才發現自己落入資方的「薪資陷阱」，隔天果斷離職，直呼「對不起，我不夠奴」。

這名女網友在社群平台Dcard發文，前陣子錄取一間大公司擔任助理，通勤時間早八晚五，周休二日，中午還有一個小時的休息時間，報到第一天同事非常有耐心的一步一步帶她做事，她也認真做筆記，希望能夠趕快上手。

然而，來到人資辦理報到流程，她看到自己薪資表單發現極不尋常的地方，「本薪23,250元、全勤2,000元」。

她回憶，當初面試有談到助理是以底薪計算，而她也認為能夠在這學習到新東西，所以能夠接受領底薪，但想不到的是，所謂的底薪卻是含全勤在內；得知事實後，隔天一早馬上向人資拿離職單，直呼「對不起，我不夠奴，我要繼續找工作了」。

貼文曝光，底下留言大讚原PO的果斷， 「讚喔，就是要這樣爽快，全勤2000真的摳爆」、「這不合法吧檢舉爆」、「同樣經歷，我也同樣隔天離職」、「這要檢舉了吧，還以為是5年前的薪水」、「那個基本薪只有2萬，是不是可以先逃了」、「幹得好啦」、「慢走不送，我說公司」、「離得好，一堆鳥公司都這樣開」。