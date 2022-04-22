近來我國漁船屢屢傳出人權爭議，因而我國遠洋漁獲在去年遭美國列入「童工或強迫勞動生產之貨品清單」，行政院近日公布漁業與人權行動計畫，提及漁工薪資將提升100美金，農委會主委陳吉仲今天表示，調整過後估計每年遠洋業者要多負擔7億元至8億元。

據統計，台籍遠洋漁船及權宜船（台人投資非我國籍漁船）約有1300多艘，但近年卻傳出多起涉及強迫勞動，漁業署署長張致盛表示，嚴重違反的「2隻手數得出來」。

而原本遠洋漁工最低薪資為450美金（約台幣1萬3500元）薪資，預計從今年7月後調整至550美金（約台幣1萬6500元），張致盛說，相較日韓的漁工薪資仍較低，但已比中國大陸來的高。

「人權保障為漁業的核心價值」，台灣區鮪魚公會理事長林毓志表示，目前台灣人願意上漁船工作的人數少，未來希望從東南亞等地培養輪機長、大副等職位，期待提高船員素質、減少衝突，漁業與人權相依相輔，也要與國際接軌。

農委會主委陳吉仲表示，我國花了4年才把歐盟的IUU（非法、未報告及未受規範漁業）黃牌拿掉，當年的嚴格執法也間接影響到2018年的選舉，但如果拿不掉黃牌漁獲輸歐恐受大幅影響，希望面臨人權議題時也要一樣克服。

陳吉仲說，目前漁工分成受勞基法保障的境內聘僱漁工、月領2萬5250元，境外聘僱的則為漁業署管理目前薪資為450美金，計畫中提及將提升至550美金，估計業者要多負擔7億至8億元台幣，如果業者需要幫忙，政府也能提供對應的方案協助，希望能在最短時間內從美國的漁業強迫勞動清單拿掉。

至於未來薪資調整制，張致盛說，未來可能比照基本工資審議委員會的模式或是用小組的方式審議，但會找業者、移工代表中加入一起討論，預計今年下半年公布辦法，明年上路實施。