鳳凰颱風直逼台灣，各地明顯感受風雨，女戰神「激動姐」昨(10日)晚間騎車返家途中，疑似因恍神、天雨路滑不慎自摔。她一度失去意識，被緊急送醫急救，驚險過程讓粉絲相當擔心。

她向《中時新聞網》表示：「當時要回家，騎經中山北路、民族東路交差路口時，突然騎到路面白線滑倒，後續過程全斷片，一醒來就在醫院了。」經醫院檢查，她的傷勢相當嚴重，「鎖骨斷2支、肋骨2至7根全斷，疑有骨頭錯位情形，住院觀察3至5天評估是否手術，幸運的是沒有皮肉外傷，但現在連笑都會痛，前三天會是最痛的。」

「激動姐」右邊7根肋骨全斷，傷勢情況嚴重。(照片/讀者提供)

獨家／「激動姐」颱風夜騎車重摔！ 鎖骨2根、肋骨整排斷送醫急救

回想意外當下，她心有餘悸地說：「如果後面有車子，我不知道會變成怎樣，所幸有熱心民眾即時幫忙叫救護車送醫。」儘管身受重傷，「激動姐」仍向粉絲報平安：「不要來醫院看我，我會很快就恢復，還要為你們服務，我們一起奮鬥、一起努力。」雙11不忘以招牌熱情喊話：「一定好、一定棒，一定嚇嚇叫！愛你啾咪！」