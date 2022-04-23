根據《財訊》報導，日本經濟成長率不如美國，美日利率差距擴大，加上能源價格飆漲，導致近來日圓兌美元貶值，實質有效匯率甚至更創50年來新低，預料走勢還會持續一段時間。

《財訊》分析，愛好葡萄酒、牛肉、起司等進口食品的日本人，最近心情鬱悶，原因是業者紛紛喊漲，幅度至少在5~10%。然而店家也滿腹苦水，因為疫情導致這兩年生意清淡，加上原物料因缺貨而漲價，好不容易熬到現在，竟遇到日圓急速貶值，進口成本大增，自行吸收成本已達極限。

俄烏開戰以來，日圓兌美元匯價一直維持在1美元兌115日圓左右；但到了3月28日，一度貶到1美元兌125日圓，是6年7個月以來首見。《日本經濟新聞》指出，截至今年3月底，全球25種主要貨幣中，日圓貶幅以5.7%排名第2，僅次於俄羅斯盧布的11.7%。另一方面，日圓的實質有效匯率在2月則降到66.54，創50年以來新低。

根據《財訊》報導，對於日圓的貶勢，有「日圓先生」之稱的榊原英資對《東洋經濟週刊》說，原因基本上是美國太強。美國經濟順利復甦，不僅2010年代的平均成長率比日本高，若單看2021年，日本GDP（國內生產毛額）成長率約在2%，美國則達到將近6%。

美國經濟成長力道強勁的情況下，聯準會開始升息；反觀日本，仍維持寬鬆政策。3月29~31日，日本銀行還連續發動「指定價格市場操作」，以0.25%的殖利率無上限地收購日本10年期公債，來抑制利率上揚。

《財訊》報導指出，在位最久的日本銀行總裁黑田東彥任期剩下1年，他2013年3月上任後這9年來，始終延續2001年開始的貨幣量化寬鬆政策，希望通膨率能達到2%。一般認為，今年4月後，拜原物料價格上漲之賜，這個目標可望達到。不過由於薪資和需求並未跟著升高，預料黑田會持續寬鬆政策，而且一直要到明年4月更換總裁後，才可能改採緊縮政策。這期間美日利差日益擴大的情況下，日圓將加速貶值。

此外，日本能源自給率太低，以至於能源價格飆漲，也使得貿易逆差擴大，促成日圓走貶。《日本經濟新聞》進一步分析，近10年來日本產業競爭力降低，貿易結構悄然改變，也是原因之一。以去年為例，進口占比排名第1、2名的是原油和液化天然氣，但第3至第5名依序是醫藥、半導體等電子零件和通訊設備，這些以前是日本重要的出口品項，現在卻成了進口大宗。