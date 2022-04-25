明星夫妻劉畊宏、王婉霏日前移居上海，愛運動的夫妻靠著直播健身爆紅，也讓劉畊宏、王婉霏成為大陸網友討論的話題人物，而陸網近日則瘋傳一段劉畊宏、王婉霏前年上節目的片段，當時劉畊宏為了給嬌妻驚喜，特別聯合好友周杰倫上演狗仔追車和暴打環節，但卻把老婆王婉霏給嚇壞了。
劉畊宏、王婉霏在前年登上節目《小明星大跟班》分享，劉畊宏在某年生日為了給王婉霏生日驚喜，特別找好友周杰倫一起來慶祝，不過途中卻出現狗仔，還上演狗仔追車，雙方追到地下室，周杰倫甚至狼狽地和狗仔在地上扭打，王婉霏當場嚇壞，跑到警衛室求救要報警。
王婉霏事後回到地下室，看到劉畊宏和周杰倫模樣狼狽，兩人才悶悶地說打輸了，而一行人事後到餐廳後，王婉霏先進包廂，結果看到親友現身為她祝賀，給她一個驚喜，但王婉霏沒想到用餐途中，狗仔又衝進來拿相機猛拍，氣得王婉霏想上前反擊，對方才招認自己是周杰倫的朋友，原來狗仔追車、鬥毆，甚至是管理員全都是安排好的。
劉畊宏精心策畫生日驚喜，但王婉霏卻直言是驚嚇，但劉畊宏也無奈說，本來沒有要如此大費周章，是因為周杰倫全程參與策劃，才會變得如此戲劇化。
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