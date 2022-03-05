女星昆凌嫁給天王周杰倫後，育有一對寶貝兒女，今年1月驚喜宣布懷上第三胎的好消息，一家人相當幸福；最近周杰倫分享逛信義區的日常照，意外發現昆凌挺著6月孕肚愛相隨，從「老公視角」更洩她不科學身材，讓許多粉絲看傻眼。

不久前昆凌曬出自拍美照，懷孕後上圍似乎跟著升級，快撐爆上衣的畫面讓人看了臉紅心跳，被網友盛讚是「最美孕婦」；近日周杰倫和好友現身信義區逛街，一連在IG分享超日常又親民的面貌，還有大方跟街頭藝人合照替他們加油，還俏皮地說，「記得唱我的歌喔」。

從周杰倫老公視角中，發現昆凌四肢瘦得不像話，根本不像是懷胎6月的樣子，直呼身材太不科學。(圖/ 摘自周杰倫IG)

在當天逛街的照片中還有一張周杰倫偷拍愛妻昆凌的照片，畫面中昆凌戴著口罩，頭髮紮成包子頭，身上穿了一套黑色針織長上衣搭配合身長褲，簡約俐落又不隨性；令網友震驚的是，從周杰倫老公視角中，發現昆凌四肢瘦得不像話，根本不像是懷胎6月的樣子，直呼身材太不科學。

昆凌和周杰倫在1月19日大方公開懷第三胎喜事，周杰倫更風趣地表示，「原本想說出生了再來公布，看來是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔」；目前昆凌才28歲，她先前受訪被問到有無考慮生第三胎，當時表示等到她30歲，沒想到美好的意外已經迫不及待加入他們的世界。