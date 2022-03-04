員警趁林嫌熟睡之際攻堅並以警棍壓制。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名60歲莊姓計程車司機載客時擦撞路旁賓士車，但肇事後落跑，被後方乘客林姓夫妻檔抓到小辮子，隔日再叫車時亮刀向司機恐嚇2900元，莊只能乖乖付錢息事寧人，但後來依然不斷接到恐嚇電話討錢，司機最後無奈報警，高市刑大循線逮捕這對惡夫妻送辦，還發現林男不僅是通緝犯，還是當地頭痛人物，連他的雙親、兩個弟弟都被他打到搬離開家。

60歲的莊姓計程車司機，今年一月間載客時，行經阿蓮區時不慎擦撞路旁賓士車，這一幕被坐在後方的林姓夫妻檔認為有機可趁，隔日又叫了莊姓司機的車戴他們到湖內區辦事，途中，林男突然向莊姓司機說，被撞的賓士車車主是他朋友，他已替莊男代墊2萬元修車費，要求付錢給他。

莊姓司機一開始不肯給錢，沒想到一旁懷有身孕的王姓妻子突然拿出一把刀給林男，林男拿刀開始戳車子，刮壞車內裝備，像是音箱、坐墊、車窗都有刮痕，逼得他只能乖乖就範，付了2000元想息事寧人。沒想到後來又接林姓夫妻檔仍然不放過他，還打電話恐嚇，要求再給錢，司機又給了900元後，不堪其擾只好報警處理。

高雄刑警大隊獲報後，比對相關資訊及司機車行路徑，均在旗山、田寮、燕巢交界偏僻地段，人煙稀少，研判居住於田寮區南勢湖地區的林男涉有重嫌，發現林男不但身揹妨害自由及毀損罪嫌兩條通緝，還是地方頭痛人物，甚至跟家人要錢不成，還會動手動腳，他的雙親、2個弟弟都被他打到陸續搬離開家。

經警方持續追緝，終於發現林嫌躲藏在田寮區，員警趁他熟睡之際1日攻堅入內以警棍壓制，並查扣2支折疊刀，K盤等物，並順利將他和王女逮捕，訊後依恐嚇取財、毀損等罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。