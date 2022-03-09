口足畫家許世皇因意外四肢遭截肢，勇敢面對生命考驗，但擋不過公車「放鴿子」，這一、兩年來已達6次被拒載，最近一次還坐著輪椅追公車，太太擔心的說，坐輪椅司機若沒看到被撞太可怕了，讓他大嘆不友善身障者；交通局表示，客運業者拒載身心障礙乘客，依契約規定得處分業者2000元至5000元罰款，也納入評鑑成績，影響請領虧損補貼的額度。

「生命勇士」許世皇失去四肢，夢想還來不及實現，人生陷入黑暗，但他勇敢樂觀生活，不只是口足畫家，後來和來自馬來西亞罹患先天性成骨不全症的「玻璃娃娃」陳靜琪結婚，搭公車四處擺攤謀生。

但最近他搭公車時常遭司機拒載，有次等了一班公車過去，司機把他當透明人，過站不停，讓他急著推輪椅追公車，剛好在停等紅燈時，擋在公車前連喊3次「哈囉！我要搭車」，司機還刁難，要求自製一面「我要坐車的牌子」，表示這樣司機才看得見。

許世皇說，5日他在向上市場擺攤後，要回家時等公車，公車不理他，因為一班車過後還要等很久，讓他疲累不已，最慘時候一天被拒載兩次，但有的公車業對司機載身障者反而有獎勵金，司機載身障者的意願大為提升。

台中市政府交通局表示，為保障民眾乘車權益，交通局已將相關載客規定納入與市區客運的契約中；針對行動不便乘客，市府訂有《台中市低地板公車駕駛員服務乘坐輪椅之身心障礙者上下車標準作業原則》，並要求客運業者依作業原則提供服務，確保行動不便民眾上、下車便利，促使客運業者重視所屬駕駛行車安全，維護民眾及用路人生命及財產安全。

交通局長葉昭甫說，針對該案客運業者拒載身心障礙乘客，依據契約規定得處分業者2000元至5000元罰款，交通局依據契約規定處罰，後續如該公司駕駛有類似情事，將加重處分。

忽視身障者搭車權益的客運業除受處罰，交通局強調，這次事件也已納入當年度公車評鑑扣分，評鑑成績高低，將影響客運業者請領虧損補貼的額度。