朴子分局警方今凌晨趁侯嫌犯案時當場人贓俱獲，並依加重竊盜罪等罪嫌送辦。（朴子分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉有民眾發現家裡停電，但左鄰右舍卻不受影響，步出家門發現屋外的台電電纜線被剪斷，警方獲報後，發現1輛小黃涉有重嫌，進一步追查得知侯姓計程車司機犯下多起電纜線竊案，今凌晨趁侯嫌犯案時當場人贓俱獲，依加重竊盜罪等罪嫌送辦，侯嫌則聲稱因疫情影響，收入欠佳，加上最近原物料價格攀升，才會挺而走險。

朴子分局偵查隊指出，2月中旬接獲民眾報案，指住家電纜線被剪斷，但嫌犯疑似走得匆匆忙忙，把電纜線遺留在現場，警方獲報深入追查，調閱監視器發現一輛計程車涉有重嫌，經過多日跟監、埋伏，今凌晨2點，發現竊嫌又駕駛小黃往東石某魚塭下手，藉機將侯嫌逮捕，並將同車太太郭女一併帶回分局調查。

警方清查發現，26歲侯姓計程車司機有毒品、竊盜等多項前科，從2月到現在共犯下4起電纜線竊案，起出電纜線長約160公尺，重約100餘公斤，據嫌犯聲稱，偷來的電纜線一公斤賣250元，可彌補近來因疫情衝擊和油價高漲的收入損失，今警方除將侯嫌依加重竊盜罪等罪送辦，也會持續擴大追查有無另涉其他案件。

朴子分局長陳至瑋表示，國際銅價上漲成為宵小下手行竊目標，部分空屋無人居住，屋外的電纜線遂為宵小覬覦，朴子分局除持續加強轄區巡邏外，將擴大追查銷贓管道，以打擊電纜線竊盜犯罪集團。