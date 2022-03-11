新北市公共自行車新合約由微笑單車搶下，不過新北市議會民進黨團指出，現有1.0、2.0兩系統，1.0車輛故障率高，且系統不相容，造成民眾使用不便，有民眾已連續兩周借到故障車。新北市交通局表示，YouBike 雙系統上線車輛妥善率達99％以上，如租借車輛發現車況不佳5分鐘內還車不會受限制，市府也會將車輛妥善率納入評鑑重點。

新北市議會民進黨總召陳啟能說，新北市府去年好不容易談成YouBike 2.0升級合約，新式車樁設置不須額外配線供電，能有效減少設置空間的使用，但從交通局提供數據去年YouBike1.0 租借2598萬4188次，而YouBike2.0租借次數62萬5583次，1.0的車輛仍是多數，替換新系統的同時，要維持舊有車輛的服務品質。

陳啟能說，1.0車輛普遍老舊，路上不時可以看到故障的車輛，又設有15分鐘內無法同地租借限制，讓發現故障民眾須原地等待，或前往鄰近租借站才能繼續前往目的地，一來一往浪費不少時間，交通局雖回應每次車輛的使用都會影響機關補貼的金額，為防止有心人士惡意租借，才會設立這樣的機制，但這樣的限制對於有需求的使用者並不友善，應該要研擬相關配套措施。

陳啟能表示，去年度交通局將原有前30分鐘的租借優惠規則改變，調整為市府補貼5元，民眾自付5元，民眾負擔的成本增加，應該是要換取更好的服務品質，但煞車系統及傳動系統故障的是目前最常接到通報維修的問題，恐讓市民的生命財產受到損失，期待市府能加速全數汰換2.0系統的設置，同時兼顧相關車輛維護的品質。

新北市交通局簡任技正葉燿墩表示，YouBike 雙系統上線車輛妥善率達99％以上 ，符合契約要求的90％，並依年限安全批次汰換YouBike1.0，與台北市無縫接軌，維持與桃園市跨市借還車使用。

交通局說，每週工作會議都會檢討雙系統營運及2.0擴點狀況，包含妥善率、車輛租借營運與調度狀況，皆依契約規定要求業者，營運業者也會於調度與疫情消毒作業時併同巡檢車輛妥善性同時交通局每年也會辦理績效服務評鑑，也會將車輛妥善率納入評鑑重點。

交通局說，兩個系統互不影響租借權利，消費者可多加利用，為兼具使用者付費的公平性及鼓勵使用大眾運輸，轉乘捷運公車前30分鐘仍然免費，歡迎消費者多加利用，也提供真正有大眾運輸轉乘使用需求的民眾持續享有補貼優惠。