鳳凰颱風已減弱為輕度颱風，且未來路徑南修可能從高屏一帶登陸，中央氣象署持續發布陸上海上警報，明（12）日全台10縣市在雨量或風力上都達停班停課標準，各縣市將陸續公布是否放颱風假，《中時新聞網》整理12日全台縣市停班停課資訊，一次掌握颱風假異動。
【北部地區】
基隆市：12日正常上班上課。
台北市：12日正常上班上課。
新北市：12日正常上班上課。
桃園市：12日正常上班上課。
新竹市：12日正常上班上課。
新竹縣：12日正常上班上課。
【中部地區】
苗栗縣：12日停班停課。
台中市：12日停班停課。
彰化縣：12日停班停課。
雲林縣：12日停班停課。
南投縣：12日正常上班上課。
【南部地區】
嘉義市：12日停班停課。
嘉義縣：12日停班停課。
台南市：12日停班停課。
高雄市：12日停班停課。
屏東縣：12日停班停課。
【東部地區】
宜蘭縣：12日停班停課。
花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮及瑞穗鄉奇美國民小學12日停班停課，其餘地區正常上班上課。
台東縣：12日正常上班上課。
【外島地區】
澎湖縣：12日停班停課。
連江縣：12日正常上班上課
金門縣：12日正常上班上課。
【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】
