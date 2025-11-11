鳳凰颱風已減弱為輕度颱風，且未來路徑南修可能從高屏一帶登陸，中央氣象署持續發布陸上海上警報，明（12）日全台10縣市在雨量或風力上都達停班停課標準，各縣市將陸續公布是否放颱風假，《中時新聞網》整理12日全台縣市停班停課資訊，一次掌握颱風假異動。

【北部地區】

基隆市：12日正常上班上課。

台北市：12日正常上班上課。

新北市：12日正常上班上課。

桃園市：12日正常上班上課。

新竹市：12日正常上班上課。

新竹縣：12日正常上班上課。

【中部地區】

苗栗縣：12日停班停課。

台中市：12日停班停課。

彰化縣：12日停班停課。

雲林縣：12日停班停課。

南投縣：12日正常上班上課。

【南部地區】

嘉義市：12日停班停課。

嘉義縣：12日停班停課。

台南市：12日停班停課。

高雄市：12日停班停課。

屏東縣：12日停班停課。

【東部地區】

宜蘭縣：12日停班停課。

花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮及瑞穗鄉奇美國民小學12日停班停課，其餘地區正常上班上課。

台東縣：12日正常上班上課。

【外島地區】

澎湖縣：12日停班停課。

連江縣：12日正常上班上課

金門縣：12日正常上班上課。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】