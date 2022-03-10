台北市交通局5月中宣布1280定期票加價購優惠，綁定共享機車可享前200分鐘、約原價6折的優惠價，即日起購買WeMo Scooter、GoShare及iRent優惠方案，不限戶籍每月皆可享有200元加碼補助，等於最低59元就能買到加價優惠，且補助不限單家業者，3家皆可適用。

結合大台北公車捷運及YouBike的1280定期票，交通局將此作為推廣共享運具的策略，祭出加價購享優惠的好康，目前共有WeMo Scooter、iRent及GoShare參戰，只要民眾下載悠遊付App、共享機車業者App，完成註冊程序後，使用已記名的實體悠遊卡或悠遊付嗶乘車購買定期票，就可以至悠遊付APP加購共享機車30日方案。

目前3家優惠各有千秋，舉WeMo為例，一般騎乘200分鐘，應繳納500元費用，但綁定後即可享300元的優惠價，iRent則是從原價403元降到259元，GoShare則提供加價299元，凡購買起30天內不限次數，每次可享現折5元優惠，換算下來約是原價6折優惠。

為回饋通勤族，交通局放寬每張定期票每月只能購買1家業者方案的限制，改為3家業者都可買；此外，原先只有台北市民有每月200元的補助，現在不限戶籍地都可享有，只要購買方案後30日內，沒有定期票、共享機車方案的退票紀錄，每次都能獲得200元回饋，假使民眾購買259元的方案，扣除200元補助後，等於只要59元就能享有共享機車優惠。