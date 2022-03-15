百貨母親節前哨戰化妝品採購促銷預計自本周起率先登場，看好五倍券4月底最後使用期限，各家業者提前購物節開打，遠百（2903）自18日開打的美麗購物節，不僅有化妝品，還有精品同步促銷，為期二波近兩個月的母親節檔期業績目標上看118億元、年增近25％，有望分別為Q1、Q2添成長動能。

遠百累計1～2月合併營收小減1.3％，唯本業遠東百貨在遠百竹北店新開業績挹注下，前二月成長逾15％，母親節前哨戰美麗購物節提前於3月中旬開打，有助前3月第一季業績持續成長雙位數，遠東百貨指出，母親節檔期首波除了化妝品促銷超值回饋，滿千送百亦有望帶動精品業績，預計首波購物節目標成長逾6％、精名品10％高成長。

遠百指出，首波美麗購物節檔期全台12店同步自18日起至4月13日推出，必買的化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆滿3,000元送300元，單筆滿萬再加送200元，化妝品回饋達15％，而保健器材單筆滿5,000元送500元，信義A13送600元，大家電單筆滿萬送千，信義A13加送100，百貨服飾單筆滿4,000元送200元、APP會員再加送100元，信義A13更獨惠遠東商銀卡友1~3樓國際精名品、化妝品單筆分期刷滿50,000元加送1,000元遠百商品券，回饋最高達15.5％。