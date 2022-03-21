比漾廣場DIOR打造全新3大概念櫃位，結合護膚、香氛、後台彩妝旗艦服務。（石智中攝）

比漾廣場新打造7間護膚室，在新北市百貨中最齊全。（石智中攝）

微風信義「BIOEFFECT 蓓歐菲」保養，將於4月初登場。（微風提供）

百貨春季進行彩妝保養、精品櫃位大改裝，以新面貌加強吸客力，其中比漾廣場為首度進行化妝品整層改裝，並增加全新護膚室，希望提供顧客一條龍完整實體服務；微風上半年度也將改裝精品櫃，增設VIP Room空間，另新光三越有香氛快閃店登場。

永和比漾廣場10年來首度斥資數千萬，進行化妝品整層10多家櫃位的改裝，並分3階段進行，目前包括DIOR、sisley、KANEBO、SK2共4櫃，皆以全新形象店裝曝光，其中DIOR更打造全新旗艦櫃位，結合香氛、護膚及後台彩妝服務，sisley則新引進Hair rituel髮品系列。而比漾廣場更重新打造共7間護膚室，為新北百貨中數量最多的，盼提供一條龍的尊榮採購體驗。

比漾廣場總經理周寶文指出，看好今年化妝品市場的復甦，故領先同業大改裝化妝品櫃，預計今年可帶來2成業績增長，4月初更會引進新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE美麗台，集結21支國際化品牌，打造「彩妝圖書館」。

微風上半年度改裝重點仍放在精品，其中微風廣場的GUCCI預計上半年進行大改裝，全新店型將引進高級珠寶，及增加女裝系列商品、獨家訂製包款，並增設VIP Room；而微風信義的FENDI，繼去年推出全新女裝店型後，今年男裝店也將在上半年改裝，打造FENDI男女裝全新概念店。另微風信義近期也有全台獨家快閃店「Hennessy Pop-Up Store」、植物系護膚品牌「BIOEFFECT 蓓歐菲」登場。

此外，全台新光三越有超過250個全新櫃位、快閃店登場，如惟一獲吉卜力工作室官方授權的「橡子共和國」，將於3月31日在台北信義新天地A8開幕，還有全球惟一的JO MALONE LONDON－JoBots禮物概念店，在台中中港店即起至4月10日快閃。