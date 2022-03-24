（墾丁嘉年華26日大灣遊憩區熱鬧登場。圖／屏東縣政府提供） 三月墾丁活動不間斷！由墾丁商圈主辦的墾丁嘉年華活動即將於本周六(26)在大灣遊憩區熱鬧登場，邀請在地團體搖搖樂鼓團、恆春鎮省北舞藝文化教育推廣協會、魔幻泡泡秀等精彩活動輪番上陣，特別融入親子同樂主題寫生比賽、南島市集，還有經典炫車大賞，喜愛戶外活動的遊客，一起相約南島，感受海景盡收眼底的歡樂時光。相約南島，感受海景盡收眼底的歡樂時光。墾丁商圈理事長徐淑香表示，來墾丁相當於一秒就出國，周邊有許多吸睛景點，海陸遊玩行程可以從早排到晚，如今疫情有趨緩態勢，在迎春之際舉辦墾丁嘉年華活動，這次學童擔任生態守護員展現繪畫創意，透過寫生比賽呼籲大自然保育之重要；民眾愜意的坐在草地上，聽音樂看海，享受夕陽大啖美食，晚上還可以盡情遊逛墾丁大街商圈特色店家，保證讓你回憶難忘。縣府城鄉處表示，春遊熱絡，為推動商圈經濟盡快復甦，特別與車友趣平台合作，邀請數台限量改裝車與古董車、福斯老金龜、裕隆速利以及精緻改裝氣壓車展示，吸引不少車迷參加，現場數攤美食手作市集逛不完，草地派對近五小時毫無冷場，同時為攜手保育大自然特舉辦「我愛墾丁寫生比賽」，邀請民眾透過畫筆及回憶愛上大自然，感受墾丁在地之美同時增進親子互動同樂。城鄉處說，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情所帶來之經濟影響，經濟部中小企業處辦理110年推動商圈振興補助計畫，希冀協助商圈促進防疫、活絡經濟，進而達到振興商圈之發展。另縣府配合振興五倍券使用期間，推出屏東購抽獎活動，凡憑紙本五倍券於屏東任一營業地點之屏東稅籍店家進行消費滿200元或一般消費滿500元之發票，上屏東購官網詳實登載就可獲得一組抽獎序號，獎項尚有iphone 13手機40支、gogoro電動機車8台、Honda CRV休旅車1台，以及輕豪宅一戶待抽出，活動開放登錄直到本(111)年4月30日止，越早登錄越有機會。活動詳情請搜尋「墾丁商圈發展協會」FB 粉絲專頁(https://www.facebook.com/2018ktib)查詢。