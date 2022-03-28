屏東工業區汙水經處理後排放至殺蛇溪，可望提升沿岸水質。（林和生攝）

屏東工業區汙水處理廠啟用後，殺蛇溪流域更能展現水岸廊道美麗景致。（林和生攝）

屏東縣政府近年來積極整治殺蛇溪，成就縣民公園成為國際級景點，但過程中意外發現，鄰近流域的屏東工業區近50年從未設置汙水處理廠，縣府為此爭取前瞻預算，斥資1億8755萬元，28日廠區正式啟用，配合未來上游整治，可望提升沿岸水環境及居民生活品質。

屏東縣議員蔣家煌表示，1973年規畫施工的屏東工業區，設立時並未設置汙水處理廠及鋪設專用汙水下水道，導致廠區廢汙水都直接排放至殺蛇溪，造成溪流水質嚴重汙染，加上附近居民生活汙水及畜牧廢水排入，讓水域成為屏東市民之痛。

為此，屏東縣長潘孟安於2017年起數度向中央爭取興建屏東工業區汙水處理廠，如今盼到管線鋪設工程正式啟用，每日處理廢水量可達1200公噸。

屏縣府環保局長顏幸苑表示，此處汙水分為三級處理，工廠廢水收集後經過攔汙柵、沉沙池、調整池、快混及慢混、厭氧、最後再經過快濾及活性碳吸附後，確認水質符合放流水標準才會排放出去，大大降低殺蛇溪汙染負荷。

除此之外，縣府同時在上游進行多項整治工程，包括在殺蛇溪沿線進行截流井鋪設及汙水下水道建置，將排放至殺蛇溪的生活汙水進行截流，並引流至六塊厝汙水處理廠處理。

另針對畜牧場推動沼液沼渣肥分再分利用，以降低上游畜牧廢水排入河川，環保局也將在上游建置水質淨化場，待明年初後完工，每日可截流殺蛇溪水量1萬公噸進行淨化處理。

潘孟安直言，殺蛇溪和萬年溪一樣都是貫穿屏東市中心的重要河川，期待沿岸水環境提升，藉由整治後乾淨水源引入縣民公園，更能展現水岸廊道美麗景致。

》工業區汙水廠啟用，殺蛇溪整治見曙光／圖

林和生／屏東報導

屏東縣政府近年來積極整治殺蛇溪，成就縣民公園成為國際級景點，但過程中意外發現，鄰近流域的屏東工業區近50年從未設置汙水處理廠，縣府為此爭取前瞻預算，斥資1億8755萬元，28日廠區正式啟用，配合未來上游整治，可望提升沿岸水環境及居民生活品質。

屏東縣議員蔣家煌表示，1973年規畫施工的屏東工業區，設立時並未設置汙水處理廠及鋪設專用汙水下水道，導致廠區廢汙水都直接排放至殺蛇溪，造成溪流水質嚴重汙染，加上附近居民生活汙水及畜牧廢水排入，讓水域成為屏東市民之痛。

為此，屏東縣長潘孟安於2017年起數度向中央爭取興建屏東工業區汙水處理廠，如今盼到管線鋪設工程正式啟用，每日處理廢水量可達1200公噸。

屏縣府環保局長顏幸苑表示，此處汙水分為三級處理，工廠廢水收集後經過攔汙柵、沉沙池、調整池、快混及慢混、厭氧、最後再經過快濾及活性碳吸附後，確認水質符合放流水標準才會排放出去，大大降低殺蛇溪汙染負荷。

除此之外，縣府同時在上游進行多項整治工程，包括在殺蛇溪沿線進行截流井鋪設及汙水下水道建置，將排放至殺蛇溪的生活汙水進行截流，並引流至六塊厝汙水處理廠處理。

另針對畜牧場推動沼液沼渣肥分再分利用，以降低上游畜牧廢水排入河川，環保局也將在上游建置水質淨化場，待明年初後完工，每日可截流殺蛇溪水量1萬公噸進行淨化處理。

潘孟安直言，殺蛇溪和萬年溪一樣都是貫穿屏東市中心的重要河川，期待沿岸水環境提升，藉由整治後乾淨水源引入縣民公園，更能展現水岸廊道美麗景致。