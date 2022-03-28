目前正值金鑽鳳梨生產旺季，屏東縣政府舉辦「111年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」，為民眾挑選出屏東在地、最優質金鑽鳳梨，28日由縣長潘孟安頒獎給獲得前三名及甜度王得獎農友，潘縣長表示，此次獲獎都是青農，代表年輕人願意在家鄉築夢，展現對家鄉的熱愛，他看了相當感動；此外，為讓優質鳳梨深入民眾生活，將與咕嘰咕嘰早午餐店林森店合作推出冠軍鳳梨套餐限時優惠，歡迎想試試不同風味鳳梨的民眾，於29日至4月5日間，到店裡品嚐當季新鮮又美味的鳳梨鮮果。

「屏東不僅是熱帶水果的重要基地，更是台灣鳳梨產業的火車頭」，潘孟安表示，屏東鳳梨過去通路都是內銷，近幾年縣府積極多元布局不同通路，並拓展海外行銷市場，如：北美、加拿大、南亞、澳洲、紐西蘭等，期許在產、官、學共同合作供應鏈的合作下，讓鳳梨產期的調控、田間管理精進到加工、加值、包裝行銷及冷鏈系統的建構，邁向新的里程碑外，並展現屏東果物拓展海外市場的堅強實力，讓台灣優質果物行銷全世界。

潘孟安指出，金鑽鳳梨是屏東重要的優質水果，種植面積有3,639公頃，年產量12萬噸以上，除了是占全臺三成的主產區，更是全臺第一大產區，往年鳳梨外銷日本一年產量約1000多公噸，去年為產量最高峰，高達6,000公噸，今年初到目前為止，已突破7,800公噸，是歷年之最，他說，今年銷量會更加突破，也宣告屏東鳳梨不只在國內的通路銷售量優異，國際上更占有一席之地，是在地農業非常大的里程碑，相當不容易！

農業處說，由於屏東氣候與土壤適宜，因此產出的鳳梨的品質也優於其他縣市，為提高屏東縣金鑽鳳梨，高品質的競爭力，屏東縣政府特舉辦金鑽鳳梨評鑑，希望藉著優質精品化的市場，引導產地農民逐漸走向計畫型生產，控管品質，期望未來能走向專業化產業，提升產業價值。

111年屏東縣農會辦理優質金鑽鳳梨評鑑，共有42組參賽農民，獲獎名單前三名為，冠軍廖學智、亞軍洪銘聰、季軍呂瑞忠；甜度王呂瑞忠；優勝許嘉容、潘啟三、陳來長、陳世強、吳曜宏。