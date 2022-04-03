蔡英文總統（左）、農委會主委陳吉仲（右）3日出席「寵物管理科動起來」啟動儀式。（黃世麒攝）

農委會寵物管理科今天舉行啟用儀式，蔡英文總統表示，這是政府落實寵物管理，提升動物福利的重要里程碑，也讓動物保護和寵物管理權責更加分明。未來「寵物管理科」將肩負毛小孩「生命各階段」的管理及照顧；政府也將持續檢討修正，建構更完善的動物福利制度，讓寵物權益及產業有更好的發展。

蔡英文致詞時表示，毛小孩是我們的家人，善待毛小孩、照顧毛小孩、落實動物福利是政府的施政目標。今天很高興和所有喜愛毛小孩的朋友一起見證農委會「寵物管理科」的成立。

她說，寵物跟我們一起生活、相互陪伴、照顧彼此情感，我們雖然和毛小孩在一起，但還是要尊重毛小孩獨立自主的空間，而不是純然視為寵物。農委會「寵物管理科」讓我們在動物保護和寵物管理上權責更加分明，對於寵物權益及產業發展，都會有更好的幫助。

蔡英文指出，未來「寵物管理科」將肩負毛小孩「生命各階段」的管理及照顧，以友善動物為核心價值，匯集社會各界的能量，一起建構更完善的動物福利制度。政府也會進一步修正《動物保護法》，更落實寵物出生登記，並且在每一次的轉讓都要辦理變更，確保「源頭流向履歷制度」，也就是從出生到死亡都會有記錄，讓毛小孩的生命能得到更好的保護。

她承諾，接下來政府也會逐步建構兼顧動物福利和消費者權益的管理制度，「這也是許多毛小孩飼主及相關產業從業人員非常關注的議題」。政府會持續精進毛小孩的權益，「寵物管理科」的成立只是一個開始，接下來，政府會持續檢討修正，讓毛小孩獲得更妥善、更全面地照顧。

她也鼓勵大家收養無家可歸或是辛苦工作退役後的毛小孩，讓更多的毛小孩能夠得到家的溫暖。並感謝動保團體的朋友及相關業者，長期關心動保議題，和政府一起努力，為毛小孩打造優質的環境。

蔡英文總統（右一）3日出席文化總會舉辦的「城南有意思‧春日好好市集」活動，參觀台灣小農的農特產品攤位。（台北市攝影記者聯誼會提供）

蔡英文隨後參訪「2022城南有意思之春日好好市集」，並購買水果玉米、客家麻糬、茶香抱枕、鳳梨、檸檬、地瓜、青江菜、桂圓、米蛋糕、黑豆紫焙桂圓醬、黑豆醬油、香水百合等優質生鮮農產品，以實際行動支持在地攤商。她也邀請全國民眾一起來逛城南，支持在地好農、文化事業的市集。

她提醒大家，這幾天許多縣市都有新增本土案例，面對疫情，請大家「戒慎不恐慌」。連假期間，無論是家庭出遊或和親友團聚，都要做好防疫工作，也要互相提醒還沒打第三劑疫苗的朋友，「尤其是長輩，一定要趕快去打疫苗，繼續團結防疫守臺灣」。