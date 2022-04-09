新北市長侯友宜表示，中央昨已經有明訂大概的指引，尚有一些執行細節還在充分溝通討論，就可以隨時啟動。（葉書宏攝）

本土疫情多點爆發，新北市將率先試辦「在宅照護」，市長侯友宜今（9日）上午出席市政行程表示，中央定名為「居家照護」，所以會先跟中央同步名詞，中央昨已經有明訂大概的指引，尚有一些執行細節還在充分溝通討論，就可以隨時啟動。

侯友宜表示，中央定名為「居家照護」，所以會先跟中央同步名詞，其實與在宅照護是相同的，除了分為生活照顧和醫療照顧外，結合遠距醫療平台，針對輕症及無症狀確診者的照顧方式，做一個快速的調整，已經準備很長一段時間，中央昨已經有明訂大概的指引，尚有一些執行細節還在充分溝通討論，大致都已差不多。

侯說，新北這幾天會進一步說明生活照顧如何照顧，例如寵物、學生以及物資如何發送，此外，醫療照顧如何利用最先進的i Care雲端平台，分區到區域，讓醫療能夠完整，用藥送藥的過程中確保安全，這些細項都做好準備，這幾天會不斷提供給市民更多資訊。

此外，未來輕症、無症狀確診者只要符合中央所訂的標準，就可以在宅照護、居家照護，今天把細節確認，另外還有細節再和中央確認，就可以隨時啟動，只要符合條件就可以在宅照護、居家照護。

侯友宜表示，團隊已經運作很久，最重要還是市府團隊，涉及輕症、無症狀確診者要更專業、更細膩，要保護自己才能保護別人，過程與居家簡易隔離作法有一點不一樣，已經做好準備，以市府為主軸，聯合專業醫療、專業處理、垃圾運送、物資等，都會做好告訴市民朋友，一定會有相對的資料。