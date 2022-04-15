立法院15日院會三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，明定將每月4.5萬元的村里長事務補助費調高至5萬元，民進黨立委在議場內合影留念。（姚志平攝）

立法院15日院會三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，明定將每月4.5萬元的村里長事務補助費調高至5萬元，立委洪孟楷上台發言感謝村里長在基層服務與防疫工作上的辛勞。（姚志平攝）

立法院15日院會三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，明定將每月4.5萬元的村里長事務補助費調高至5萬元，立委李德維上台發言感謝各村里長為地方勞心勞力的服務。（姚志平攝）

立法院會今天三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」，明定村里長的事務補助費調整為每月5萬元，比現行每月增加5000元，預計從今年12月25日施行，等於下屆村里長就可適用，預估7761人受惠。

超過20年沒有調整的全國村里長事務補助費，立法院內政委員會日前初審朝野立委提出的24個修正草案，朝野立委審查時皆認為，村里長事務補助費超過20年沒有調整的情況下，在物價上漲、基本工資也大幅成長、軍公教調薪的背景下，村里長事務補助費也應上調，最終初審通過，村里長補助費將從每月4萬5000元調高至5萬元。

根據內政部報告，村里長事務補助費提高至5萬元，每年增加地方財政支出為4億6566萬元，立法院三讀通過後，預計從今年12月25日施行，讓下一屆村里長上任後就能適用，預估將會有預估7761名村里長受惠。

另外，攸關議員公費助理費用、名額的相關修正草案條文，內政委員會審查時維持現行條文，將擇日再審查，尚未完成初審，未與村里長事務補助費一併調整。

民進黨立委蔡易餘三讀後發言表示，村里有大小之分，常常會發生補助費用不足的情況，尤其是村里長的角色還要擔任防疫工作第一線，包括協助防疫物資發送，而且還要協助社區長者照顧，工作日益繁重，村里長補助費提高是給予適度補償相對服務更多里民的村里長。

民進黨立委莊瑞雄也說，村里長職務繁重，更扮演基層社會安全網重要角色，此次修法是對基層人員表現肯定，期待未來基層協助推動政策更順暢全面。

國民黨立委洪孟楷表示，村里長是台灣社會穩定的力量，其付出功不可沒，但先前內政部曾稱，村里長事務費調整要由地方政府編列預算，呼籲中央思考，不要增加地方負擔。