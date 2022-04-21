近來防疫保單緊急下架、續保權益變更，引發國內眾多消費者不滿；富邦產險今晚發聲明表示，針對於4月18日緊急停止銷售原防疫險專案，所造成的不便與失望，「鄭重向客戶致上最深的歉意」，對於4月20日(含)收到富邦產寄發的續保通知書，且富邦已收取保費的保戶，保險契約即為成立，即未來不幸確診、隔離的補償金等條件，與先前的保險契約相同，權益沒有改變。

富邦產險解釋，今年4月上旬起，富邦產險雖已預見疫情有擴大趨勢，但做為市場上第1張推出防疫保單的產險公司，在同業紛紛宣布停售訊息之際，仍盡最大努力延長防疫險商品銷售時間。

政策急轉直下的原因是，政府防疫政策從「努力清零」調整朝向「與病毒共存」，確診率已呈「倍數」攀升之下，面對確診人數急遽攀升、輕症居家照護政策之實施、疫調及隔離規範的調整，急速嚴峻的疫情發展趨勢，富邦產預估，該保單將造成不可承受的巨災風險損失。

富邦產險表示，防疫保單緊急停止銷售，是到最後一刻所做出不得已的調整，希望能客戶能理解與包容。

在全民疫苗接種高覆蓋率的趨勢下，確診後以無症狀或輕症者居多，預期新冠肺炎對生命、身體的威脅性也隨之降低，鑒於變種病毒的潛伏期變短，遭匡列隔離之天數亦依政府的應變措施而逐漸縮短，整體環境風險將如同流感，富邦產險新的防疫保單提供以中、重症者保障為主的新防疫專案，作為客戶日後投保的參考選擇。