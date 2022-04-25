4月26日至5月8日，SOGO百貨台北店母親節檔期登場。（SOGO提供）

SOGO忠孝館BOSCH洗脫烘洗衣機，特價52900元 限30台。（SOGO提供）

SOGO復興館TORY BURCH Ella小型托特包，9690元。（SOGO提供）

SOGO敦化館_TOD’S TIMELESS鍊條包，73100元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店，今年端出「最有感」的母親節促銷回饋給消費者，台北店（忠孝館／復興館／敦化館）於4月26日至5月8日，推出「寵愛媽咪感恩回饋」全館商品8折起，今年特別集結各品牌，推出上百款店長嚴選35周年ONLY SOGO感恩商品，而精品搭配百貨促銷，回饋更高達14％。

滿額優惠部分，SOGO祭出化妝品、香氛、服飾滿5000元送400元電子抵用券、指定精品滿20000元送2000元電子抵用券、大家電滿10000元送500元電子抵用券起。而SOGO App慶祝百萬會員再加碼，結合時下環保議題最夯話題車款，推出「賓士全新智能電動休旅加碼抽」，憑SOGO App消費單日單筆滿3500元以上，即可參加抽獎。

其中SOGO忠孝館集結全館品牌，推出上百款店長嚴選Only SOGO精選組合、4月26日至29日首4日限日限量商品，最低2.1折起，包括4月26日首日限量的Only SOGO- SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王超值組，再加贈嵜本生吐司；4月26日首日限量推出ORiental TRaffic繫帶平底涼鞋，特價千元有找，折扣達2.1折。

SOGO復興館則集結國際精品，活動期間搭配百貨促銷，回饋高達14％。另也推出眾多節能家電，推薦HITACHI智慧變頻六門冰箱676公升、Panasonic高效能清淨除濕機10公升等，當日累計消費達指定門檻，最高可獲得SOGO電子抵用券2000元。