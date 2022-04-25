近日確診數直線上升，呈指數型成長，新北市社會局今在臉書宣布，新北63座親子館及12座公共親子中心26日全面暫停開放至5月9日，休館時間依疫情狀況滾動調整，最新消息都會在粉絲專頁公告，4月免費親子館活動延期辦理。

社會局表示，為保護孩子和家長的健康，避免社區嬰幼兒交錯感染的風險，新北親子館、公共親子中心26日至5月9日暫停營運休館，也會同步加強環境清潔與消毒，活動報名與退費問題，請撥打各親子館電話。