疫情爆炸 新北63座親子館26日起暫停開放至5月9日 15:522022/04/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市社會局今在臉書宣布，新北親子館及公共親子中心26日全面暫停開放至5月9日。（擷取自新北市社會局臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日確診數直線上升，呈指數型成長，新北市社會局今在臉書宣布，新北63座親子館及12座公共親子中心26日全面暫停開放至5月9日，休館時間依疫情狀況滾動調整，最新消息都會在粉絲專頁公告，4月免費親子館活動延期辦理。 社會局表示，為保護孩子和家長的健康，避免社區嬰幼兒交錯感染的風險，新北親子館、公共親子中心26日至5月9日暫停營運休館，也會同步加強環境清潔與消毒，活動報名與退費問題，請撥打各親子館電話。 上海24日新增逾1.9萬本土個案51死 26日再啟全員核酸 新北公布208家違規雇主名單 未發加班費占3成 #親子館 #新北 #26日 #5月9日 #63 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東25日＋33 其中18例足跡待釐清 15:502022/04/25 生活 新北＋1731 板橋區居隔、居家照護人數最多 15:132022/04/24 生活 新北受疫情衝擊共100校63園停課 占比11％ 16:362022/04/24 生活 新北桐花季到了！8秘境大公開 還可線上賞桐 10:472022/04/24 生活 居家隔離公衛量能轉移居家照顧 侯友宜：新北可先試運行 12:162022/04/25 生活 台塑油價 25日起95汽油每公升降0.2元 19:482022/04/24 財經 疫情升溫 聖慈山慈誠寺捐贈新北愛心大平台20萬 12:062022/04/25 寶島 午後變天！5縣市大雨特報 新北、桃園大雷雨 12:472022/04/24 生活 新北新增1563例確診 73分隊、100救護車投入防疫工作 04:102022/04/24 地方新聞 周玉蔻「沒確診」批新北聯醫搞烏龍 衛生局回轟：驗2次 09:582022/04/25 生活 觀護人室爆1確診 新北地檢署急匡11名接觸者 20:112022/04/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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