新北市勞工局今公布今年第2波違反勞動基準法、職業安全衛生法、勞工退休金條例的雇主名單，共有208家業者，違規情形以未依法給付加班費最為嚴重有62家，占比近3成；其次是使勞工超時工作有43家，其中南山人壽因是第11次未經工會同意使勞工延長工時，遭處重罰100萬元。

新北市勞動檢查處指出，此次稽查共有208家業者違規，未依法給付加班費最為嚴重有62家、使勞工超時工作有43家，未逐日記載勞工出、退勤時間有34家。而違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍有38家；另違反勞工退休金條例部分，未繼續按月提撥勞工退休準備金有3家；未依法給付資遣費有2家。

其中南山人壽因未經工會同意使勞工延長工時，且已是第11次違反，遭處重罰100萬元；電池製造業菲凡能源科技公司因未依約給付勞工工資，造成至少7名勞工權益受損，勞工依勞基法請求給付欠薪及資遣費，公司卻以財務困難為由，遲未給付資遣費，遭重罰30萬元；知名健身房World Gym因未逐日詳實記載勞工出、退勤時間已是第4次違反，處罰鍰20萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市上櫃公司者，將加重裁罰金額20％，呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／Violate，民眾可上網查詢。