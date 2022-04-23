一名許姓男子去年4月開車上國道1號南下時，因變換車道沒全程打方向燈，遭一名檢舉魔人錄影後向警方檢舉，總計在17分鐘內被舉發12張罰單，慘罰3萬6000元，許男事後向國道警申訴遭駁回，一怒下向法院提訴訟，彰化地院審理後認為，12張罰單中有8張在6分鐘內連續舉發，且距離未超過6公里，警方裁罰過當，不符比例原則，應予撤銷。

根據判決書指出，許男於去年4月11日下午2時43分至3時許，開車行駛中山高南下199.3K至228.5K時，因變換車道未依規定打方向燈，遭檢舉人錄影後檢舉，慘被國道公路警察局第三大隊逕行舉發12張罰單，許男收到罰單後差點昏倒，立刻向警方提出申訴，但警方認定查無違誤駁回，許男一怒下向法院申請裁決。

但台中監理所提出證據，顯示許男遭舉發當日下午2時43分開車於國道1號南下199.3K上國道，從加速車道變換至內側車道時，過程未依規定使用方向燈，接著分別在2時45分至3時間，於南下202.9K至228.5K變換車道過程時，未依規定使用方向燈，全程有錄影光碟為證。

根據法官調查，許男駕駛時確實有連續12次「行駛高速公路未依規定變換車道（未依規定全程使用方向燈）」違規行為，有4次違規地點均已相距6公里以上，阻斷效力應為最初舉發時間地點之6分鐘、6公里內，依法得以連續舉發。

法官調查後，但有2次違規地點相距僅3.6公里、違規時間僅相隔2分鐘；有4次違規地點均相距在2.7公里以內、違規時間均相隔於2分鐘以內；有該2次違規地點相距僅1.6公里、違規時間僅相隔1分鐘；有4次違規地點均相距在3.4公里以內、違規時間均相隔於2分鐘以內，且車輛行駛期間內，未行駛經過任何一個路口，違規地點也非在隧道內，不符合連續舉發之要件，因此不得連續舉發，否則就屬裁罰過當而有違比例原則。，應予撤銷。全案可上訴。