賓士女違規迴轉遭警開單 前市府顧問嗆女警「妳太閒嗎？」

一名許姓女駕駛上月晚間9時許，在北市八德路、吉祥路口違規迴轉時，剛好被松山分局交通分隊莊姓女警撞見，莊員立刻將車攔下開單，不料，後來現場來了一名男子，對員警表示女駕駛是「外地來的，不熟悉規定」，但員警仍堅持開單，男子關切不成聲稱自己是北市府顧問」，怒嗆女警「你們警察很閒嗎？」嗆聲男子事後遭人起底是曾任民眾黨後援會會長，也擔任過市府顧問的謝姓男子。

當日莊姓女警見許姓女駕駛，在左轉號誌燈尚未亮起，便從八德路上違規迴轉，隨即上前依規定開單告發，並耐心提醒許女下次要再注意一下，並告知開出的罰單可自行到超商、郵局繳費，不會再另外寄通知單給駕駛。

女子違規迴轉遭警開單 ，市府顧問關切不成嗆警太閒。(林郁平翻攝)

據了解，當時車上另名乘客先下車，謝男得知此事後來到現場，對女警表示許女是外地來的，並不熟悉規定，質疑違規可能有爭議，但莊員堅持違規是事實，必須遵守交通號誌。

謝男向莊員表示自己是北市府顧問，嗆聲「你們警察很閒嗎？」莊員則耐心回覆「違規還是要依照規定開罰，我們沒有很閒」，謝男見關切不成悻然離去。

據媒體報導，謝男曾是民眾黨全國後援會總會長，還當過無給職的市政顧問，但在2021年已經卸任，並曾在2020年台北燈節期間，傳出積欠義交協勤費等爭議。