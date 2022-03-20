保七總隊第三大隊第二中隊長莊姓不滿被調動，揚言自稱反鎖駐地槍械室表達被調職及處分不滿，涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，已依法函報地檢署偵辦；有同仁說，莊員工作表現不錯尤其環保廢棄物及食安案件很認真，如今以這種方式表達，認為應受到很大的委屈。

保七總隊長李政曉認為「此風不可長」並嚴厲地說，莊員在2019年10月曾言詞騷擾女警，記申誡一次，2020年11月在勤務中參加飲宴未依規定出入勤，申誡一次。前因108年10月對所屬女警言詞騷擾，核予申誡1次；109年11月因勤務中參加飲宴未依規定出入勤，核予申誡1次；111年2月8日中午時段，勤務中飲酒及違反報告紀律，經調查屬實，並於3月18日上午召開人評會，基於其行為已不適任主管職務，經開會決議調整非主管職務及記過處分。

保七總隊第三大隊表示，莊員職務異動，不服處分，未依相關規定程序提出救濟，於3月19日22時50分許，假藉主管清點槍械事由，進入並反鎖槍械室後，揚言將以激烈手段表達抗議，因槍械涉及個人及同仁的安全，其行為已涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，已依法函報地檢署偵辦。

據了解，莊姓隊長負責環保及食安等相關業務執行，尤其前一陣子非洲豬瘟，另外查獲越南不明肉品等查件查緝，因莊員績效好，也開過破案記者會，同仁間傳「應受很大的委屈」，才採取如此手段表達訴求。