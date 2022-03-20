台東有名外籍女看護受雇照顧阿嬤(雇主母親)，雇主要她將房門鎖上後，便掀起她身上連身裙性侵得逞，其阿嬤還在一旁睡覺，直到雇主老婆敲門進入後大罵「為何外勞可以跟老闆睡覺」，全案才曝光；法官依對受監督之人利用權勢猥褻罪，處有期徒刑6月。

根據判決書記載，一名台東外籍女看護阿芳(化名)109年2月起受雇照顧雇主母親，同年3月她先向雇主預支薪水5萬，並約好日後每個月發薪扣還1萬；同年4月中旬晚間，她在房內照顧失智阿嬤(雇主母親)，雇主老婆由於當天酒喝太多在隔壁房間休息，雇主便要求她將房門上鎖，隨後她被雇主掀起身上的連身裙，雇主抱緊她親吻胸部，並且將她內褲脫掉親吻下體，之後雇主側躺在她身後性侵得逞，其雇主母親還在一旁睡覺。

此時，雇主老婆醒來在房外敲門，兩人便停止動作，她被雇主叫去開門，雇主老婆一進房門便大罵她「為何外勞可以跟老闆睡覺」，但她因欠雇主金錢，不敢表示遭強迫，也不敢打給仲介，直到2日後雇主老婆親戚「表嫂」協助下，全案才曝光，並報警提告。

雇主矢口否認犯案，其辯護人也質疑阿芳「為何要將門反鎖」；阿芳下體內「無雇主殘留DNA反應」；阿芳胸部的唾液反應疑似她「故意沾染雇主使用的筷子、吐痰...」等口水；阿芳第一時間否認與雇主發生關係，2日後才哭訴遭性侵害。

台東地院審理，雇主辯護人所提不利於阿芳辯護事項皆顯難憑證；審酌雇主利用阿芳離鄉背井從事看護工作，利用雇主詮釋與監督機會地位，對阿芳猥褻得逞，對阿芳造成身心受創；雇主否認犯行，且未與阿芳和解或賠償損害，難認有悔意，犯後態不佳；法官依對受監督之人利用權勢猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。