「我覺得我爸好變態」，有位正妹網上發文，她表示自己有位怪異父親，小時候曾帶她去妓院、洗澡時被父親闖入，甚至被父親說「妳走路屁股好像老母」，而且還向她說妹妹「嘿咻」男友不戴套，才發現是虛構，種種行為讓她感到非常噁心，她表示看到很多鬼父性侵家人新聞，很怕哪天主角是她自己；網友表示「鬼父真人版」、「快逃吧！看不下去」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示從小父母離異，她與弟弟、妹妹與父親住，媽媽則帶走排行第4的妹妹，她回憶小時候父親曾帶她去過妓院，在家中發現許多A片光碟，國小5、6年級時，父親會因為她洗太久，闖進浴室；有次颱風天過後，她與家人去姑姑家路上，父親就對著她說「妳走路屁股跟你老母怎麼那麼像」，之後她便刻意拿東西擋屁股或倒退走掉。

原PO長大後，有次父親向她轉述排行第4的妹妹事情，表示妹妹與男友「嘿咻」時都不戴保險套，讓她趕緊打住父親談話，之後與老4談論到此事，才發現是父親虛構內容；由於她常看到鬼父姓侵自家小孩新聞，害她與弟妹很擔心哪天也受害。

文章一出，網友驚訝留言表示「真的滿變態，原po沒被怎樣太好了」、「好噁噢，這種父親應該斷絕關係了吧」、「趕快搬走，不定時炸彈沒有爆，妳的精神也會被影響」、「趕快搬出去吧，雖然住家裡可以省錢」、「這樣看起來有點像不知道怎麼相處」、「鬼父真人版」、「快逃吧看不下去，找個男友搬出去住」、「有病又不治療的的人真的沒資格組家庭啦」、「這應該算一種疾病了，請勿忽視」、「可以跟你妹妹討論存錢一起出去合租」。