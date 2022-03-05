一名OL於烤肉聚會認識男子，兩人聊天甚歡，OL基於好心攙扶男子前往廁所，竟被男子拉進廁所用下體頂臀部及抓胸部猥褻，OL與其他同事哭訴後提告；台南地院審理發現監視器未拍到關鍵30秒畫面，但離開時OL刻意與男子保持距離，加上OL指證歷歷，法官依法判處鄭男強制猥褻罪，有期徒刑10月，可上訴。

依據判決書記載，一名109年10月上旬受邀參加烤肉聚會，她在聚會上與鄭男相識聊天，她見鄭男喝醉酒要去廁所搖晃站不穩，好心攙扶鄭男前往，欲伸手開啟男廁燈光時，竟被鄭男拉進廁所用下體狂頂臀部，再被伸手抓胸部。

她表示當下無法施力，便蹲下大聲喊叫數次直到鄭男放手她才走出廁所，但她想到父親9月底才因喝醉酒摔下樓梯，擔心鄭男在廁所裡出意外，便在外面等候，待鄭男出現後保持距離一起離開；她後來遇到宿舍阿姨與警衛，哭著訴說事發經過，決定向鄭男提告。

鄭男辯稱當天喝醉不記得發生什麼事，而且監視器也未拍下事發過程，他表示女子也在廁所外等他一起離開。台南地院審理，監視器畫面未拍到關鍵30秒畫面，只有拍到兩人前往與離開廁所，但是有看見女子離開時刻意與鄭男保持距離。

法官依據女子證訴以及重述被猥褻過程時痛苦哭泣，並且從監視器畫面見鄭男可獨自離開，並且知道廁所燈未開，活動期間又和廠商有爭執，因此非酒醉失意，依法判處鄭男強制猥褻罪，有期徒刑10月，可上訴。

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