屏東有名男子與3友人在某KTV飲酒聚餐，凌晨時他見一名短裙女子稱「要穿這樣不如不要穿」，卻被友人嘲笑，因此藉著酒意尾隨女子，在某社區地下停車場性侵得逞；法官認定男子為一己私慾對女子猥褻，依侵入住宅強制猥褻罪，判處有期徒刑3年4月。

根據判決書記載，109年8月下旬晚間，一名男子與3名友人在屏東某KTV飲酒作樂直到凌晨3點，他見一位穿短裙女子經過，友人對他說這名大陸女子，不知道在哪裡上班穿成這樣，他聽聞後回「要穿這樣不如不要穿」，反而被友人嘲笑只敢說沒有任何作為。

因此他藉酒壯膽，一路尾隨女子到某社區地下停車場，趁女子要搭電梯上樓前，迅速的從背後勒住女子脖子，並摀住其嘴巴，然後要求女子脫下內褲並交出來，他見女子驚慌又大聲呼救，仍以強暴方式猥褻得逞；女子最後趁他不注意時，搶回內褲逃離現場報警，警經調閱監視器由女子指認後，通知他到案說明。

屏東地院審理，男子坦承犯案，並從監視器畫面、刑事案件報案三聯單、性侵被害人調查表、輔英科大性侵害驗傷診斷書...等足以確定男子犯罪事實；法官認定男子為滿足一己私慾，趁女子獨自一人，侵入地下室對其猥褻，缺乏對他人自主權尊重，並造成女子身心創傷；依侵入住宅強制猥褻罪，判處有期徒刑3年4月。

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