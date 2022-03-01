王男因2項詐欺通緝身分在案，和警方供述未注意出庭時間，並非故意躲藏。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

豬隊友又出現！高雄市1名方姓男子利用228連假最後一天，和王姓友人爭睹台灣燈會最後一天的無人機表演，散場後吃完消夜返家途中，方男駕車行經前金區一處路口時，因闖紅燈遭警方攔下，警方見坐在副駕駛座的王男神情緊張，盤查身分，發現王男竟是2項詐欺案的通緝犯，立即將他逮捕解送歸案。

警方調查，28歲的方姓男子趁2月28日連假最後一天，和33歲的王姓友人以及另外2名友人聯袂去看台灣燈會無人機表演，散場後，4人又去吃消夜，餐會後，一行人於凌晨3時20分許，坐上方男的自小客車開心返家。

方男座車行經前金區新興分局自立一路和七賢二路路口時，方男見路口四下無車，直接搶快闖越紅燈，未料遭當場遭前金分駐所的巡邏員警撞見，趨前將方男自小客攔下盤查。

警方對著方男製發舉發單時，坐在副駕駛座上的王男神情相當緊張，不停偷瞄警方，警方察覺有異，請王男出示證件，結果一查，發現王男去年5月17日以及12月22日因涉及2件詐欺案未到庭，被高雄地檢署發布通緝。

方男見自己交通違規的舉動，竟然讓好友通緝身分曝光，當場尷尬說不出話，王男供稱，因未注意出庭時間，並非故意躲藏，警方當下將他逮捕後，警送歸案。