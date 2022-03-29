3年前王姓語言治療師幫一名6歲女童進行治療時，強拉女童手撫摸他的下體，新北地方法院一審依對未滿14歲女子強制猥褻罪判處有期徒刑3年4月，但台灣高等法院二審考量他坦承犯行且與女童母親以40萬元達成民事和解，改判刑3年，王提上訴，最高法院駁回定讞。

王郁森在復健科診所擔任語言治療師，被害女童因語言發展遲緩由王負責為其進行語言治療，2019年8月14日下午4點多，王男在復健科診所診療室內，先以右手強拉她左手腕使其左手觸摸自己陰莖，後來女童將左手抽回，他又再次強拉她左手觸摸自己陰莖。

高院二審審酌王男明知被害人是未滿7歲之幼童，且因語言發展遲緩前往就診，竟為滿足己身性慾，利用替女童治療而獨處之機會，趁其年幼且語言表達能力有限，在診間內以徒手強拉她手部觸摸下體生殖器，侵害幼女之性自主權及身心健全發展。

高院考量王男在二審審理時終能坦承犯行，尚知悔悟，且與被害人及其母以40萬元達成民事和解，並已給付完畢，判處有期徒刑3年，王男不服提上訴，最高法院駁回確定。