某電子公司去年2月在北市飯店舉辦春酒，一名黃姓工程師見另名年輕男同事喝得爛醉癱坐在飯店大廳的沙發上，竟向飯店借輪椅，把同事推回飯店樓上房間替對方口交，直到同事發覺遭侵犯表示「我想回家」才罷手。經被害同事提告，台北地院考量黃男已認罪並賠償對方80萬元，依乘機性交罪判刑1年8個月，緩刑3年。

2021年2月間，黃男與被害人任職的公司舉辦春酒，被害人晚間9點半多便不勝酒力，昏睡在飯店大廳沙發。黃男見到被害人，竟臨時起意向飯店要了一個房間，再向櫃台輪椅，把被害人直接推到房間加以侵犯，後來被害人恍惚表示「不要…我想回家」，黃男於是停手陪對方下樓，被害人離去後立刻透過LINE告知親友遭黃男侵犯。

到案後，黃男原本辯稱自己只是好心看到同事醉倒，才把被害人扶到房間休息，自己當時也有喝酒，已忘記當時在房內發生什麼事情。但檢警在被害人下體，驗出黃男口水中的DNA，黃男見無法狡賴，於是坦承犯行，並在起訴後賠償80萬元與被害人和解，因此得以緩刑。