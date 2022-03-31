「女人的嘴，騙人的鬼！」1名網友日前為妻子做結紮，希望能因此享盡魚水之歡，並用「1次50元」記錄戰績，沒想到3年過去，撲滿裡頭僅有「450元」，讓他崩潰說「我決定宰了這隻撲滿，來慰藉我小小輸精管在天之靈」；其他網友紛紛笑翻說「你一年還有3次，我3年都等不來1次」、「『外面』的撲滿應該是滿的」。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他當初因為老婆1句話選擇鼓起勇氣做結紮，希望能換得從此與妻子性福的生活，甚至想出用「1次50元」記錄2人的戰績，但沒想到3年過去根本不如他所想，他最後崩潰地在文章中曝光金額，竟然只有450元。

1名網友日前為妻子做結紮，希望能因此享盡魚水之歡，並用「1次50元」記錄戰績，沒想到3年過去，撲滿裡頭僅有「450元」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，妻子原本是「年繳」，現在狀況有好一點變成「半年繳」，但結紮手術後已經3年，夫妻倆竟然只有整整歡愉9次，他最後說「我決定宰了這隻撲滿，來慰藉我小小輸精管＊在天之靈」，還標註「女人的嘴，騙人的鬼」笑翻網友。

其他網友紛紛留言「在還沒看到你的貼文我感覺我好悲哀，看到你的貼文之後，我感覺我好幸福」、「3年9次好像有點可憐」、「感謝分享，還好我的結紮費一年就都回本囉」、「比我一星期還少，幫哭哭」、「你一年還有3次，我3年都等不來1次」、「兄弟我同情你，搭肩」、「外面的小豬，撲滿應該是滿的」、「我為您那條管子掬了把同情的眼淚 9次啊」、「會不會其實另一隻豬公養超肥」。