南韓人氣天團BIGBANG歷經成員當兵、勝利性醜聞及T.O.P吸毒等事件，沉寂4年終於在韓國時間5日0時於YouTube釋出新曲《Still Life》，短短一天點閱數就破2千2百萬，引起全球粉絲迴響。不過，BIGBANG 2月宣布回歸時，同天就終止T.O.P（崔勝鉉）的合約，眼見前所屬團體順利發行新歌，T.O.P感傷地在IG PO道別文，還被發現刪光與BIGBANG成員的合影。

T.O.P 5日在IG發文道別YG並感謝所有粉絲：「終於這首歌今天發行了，如果沒有YG工作人員的幫助，我可能不會在這裡。過去的16年非常感謝大家，這對我來說意義重大。我在想此時此刻，我將通過我人生的另一個意義重大的轉捩點，我在等待這一天，等待我能夠以一個能鼓舞人心的樣貌歸來，我必須向粉絲獻上最大的感謝，再一次，感謝你們。」

由於這篇文充滿道別的意味，讓許多死忠粉絲感到萬分不捨，紛紛留言：「寶貝，我們會一直在你身邊」、「真的哭了」、「不要放棄，請不要離開我們」等，更有眼尖的網友發現，T.O.P把過去PO在IG上的所有BIGBANG合照都撤掉，人像的部分只保留自己的，正式和過往說再見，令粉絲看得不勝唏噓。

T.O.P 2016年10月在自宅與當時的女友韓瑞希呼麻被逮，T.O.P最終遭求刑有期徒刑10月、緩刑2年，韓女則因為主動誘導喝醉的T.O.P吸食毒品，遭判有期徒刑3年、緩刑4年，另須接受120小時的藥物治療，並罰款87萬韓元（約2.3萬台幣），演藝事業全毀。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！