將於五月「攻蛋」的歌手周興哲，12日出席生活旅行用品品牌TUMI新系列發表會，透露此次演唱會開場脫衣環節養眼，相信會帶給粉絲大驚喜，但因粉絲普遍偏「冷靜型」故不擔心震動問題。

周興哲出席TUMI新系列發表會，曝每天至少花費兩小時練高爾夫球。（陳俊吉攝）

另，他也透露近期除準備演唱會外，每天也花費近兩小時在高爾夫上，更笑說「有機會的話不排斥朝職業選手邁進。」此次出席活動，也現場選包打算換掉已用了六年的包，「工作包我會挑比較低調、耐用、功能性強的，最好可以一次用個十年;休閒包款則會挑亮色系，可以放耳機、手機、錢包的容量就好」

Navigation 後背包 （黑），2萬800元。（TUMI提供）

TUMI+ 收納配件（火紅色）。（TUMI提供）

Tumi新一代Alpha Bravo系列包款與他的生活習慣相當符合，如該系列中的Navigation後背包黑色款，外觀低調且運用再生彈道尼龍材質十分耐用。

而品牌為Alpha Bravo推出的TUMI＋收納配件系列，有可扣掛的收納包、水瓶袋、AIRPOD PRO保護套、包袋雨衣、登山扣等配件，可依照需求自由mix & match不同色系與配件，則適合作為高爾夫球包使用。